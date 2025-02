Todos os piores erros da Globo no primeiro mês do BBB 25

Lembro quando o Vavá do Karametade fez uma dupla com seu irmão gêmeo, o Márcio. Eu adorava, mas até hoje não entendo a lógica de colocar dois caras com a mesma voz para cantar juntos. O mesmo serve para os Joões do BBB 25: qual o sentido de escalar duas pessoas com a mesma personalidade e que fazem tudo igual?

Erro número 17

Vitória Strada

Poderia ter abraçado as melhores narrativas da temporada, mas deixou passar todas. Insegura e mandona, não consegue criar uma boa história para si mesma.

Erro número 18

Mateus

Também não consegue sustentar nenhum fiapo narrativo para si mesmo, nem mesmo o climão com sua ex-dupla. E ainda ficou envergonhado de cantar lá dentro por conta dos feedbacks que viu do público antes do confinamento.

Esses foram os 18 principais erros da Globo no primeiro mês do BBB 25. Não vou nem entrar no mérito dos 6 coitados que foram eliminados nos quatro paredões iniciais, tampouco vou entrar numas a respeito da catastrófica dinâmica de duplas (Ricky Hiraoka escreveu sobre isso hoje, recomendo a leitura).