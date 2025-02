Sister ironiza confinamento: 'Saí de casa pra passar fome na Globo'

A carioca inventou uma música ritmada em que ironiza o fato de estar "passando fome" na prova. "Saí de casa pra passar fome na Globo", cantou. "Eu quero continuar até o final, vou passar fome (...) A xepa me ferrou, eu tô com gases e com fome".

Como é a dinâmica

Cada jogador fica dentro de uma caixa, onde deve pressionar um sensor durante todo o tempo. Caso deixe de pressionar, ele será eliminado.

De tempos em tempos, há um chamado: essa é a única situação em que o participante pode deixar de pressionar o sensor. A pessoa deve sair da caixa e coletar as moedas lançadas por um celular gigante. Se o tempo acabar e o brother não coletar alguma moeda, ele é eliminado.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.