Sister chama atenção de João Gabriel por punições, que reage: 'Que se f*da'

Sem paciência, o salva-vidas de rodeio deu de ombros e disparou: "Não vem tacar na minha cara, não. Eu quero que se f*da". Nesta última quinta-feira (13), João Gabriel e Maike receberam punições.

Thamiris puxou a orelha do participante, ao afirmar que ele precisa ter mais humildade. "Ó! Fala direito comigo, primeiramente. Quer que se fod* não. Tem que ter humildade de assumir as coisas e falar, não..."

João Gabriel garantiu que assumiu seu erro, mesmo que a possibilidade da casa ir para o Tá Com Nada não seja culpa dele. "Errei, mas ninguém vai passar fome com arroz e feijão. Errei, mas não foi culpa minha".

O goiano ainda garantiu que a punição só veio porque Aline e Vitória foram atrás dele no Apê do Líder. De acordo com ele, isso fez com que ele saísse do cômodo e deixasse Maike sozinho — ocasionando as punições gravíssimas.

A sister ainda apontou que João Gabriel deveria controlar sua forma de falar com os outros participantes após cometer algum erro. "Eu já estava nervoso de ter tomado aquele trem, eu sei que eu errei. É o meu jeito", o brother se defendeu.

Thamiris aconselhou que o jovem deveria se comunicar mais ao admitir seus erros. "O seu jeito precisa ser reformulado quando você convive com outras pessoas. Quando eu falei humildade, não é que você não seja uma pessoa humilde, mas pra você continuar você precisa saber se comunicar com as pessoas".