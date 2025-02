Ruivinha de Marte comemora ganho de peso: 'Eu consegui, meu Deus!'

Ruivinha de Marte, 28, comemorou nas redes sociais o fato de ter passado de 46 kg para 60 kg.

O que aconteceu

A influenciadora digital publicou fotos em que exibe o novo shape. "E veio aí os tão sonhado 60 kg. Eu consegui, meu Deus! Quando entrei nesse projeto, eu sabia que ia ser um desafio enorme, comer mais do que antes, treinar mais do que antes - e, principalmente, cuidar da mente para que as coisas pudessem fluir!", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

Ruivinha expressou sua gratidão a todos que a apoiaram durante esse processo. "Meu nutricionista acreditou em mim e só me deu essa missão de sair dos meus 46 kg e chegar em 60kg em poucos meses. Ele me ajudou a enxergar o quão potencial eu tenho e que posso chegar cada vez mais longe! A palavra certa é gratidão a todos que estão por trás dos bastidores cuidando desse shape, minha mãe que me ajuda na minha dieta, a academia que eu eu treino, a loja de suplementos, a farmácia de manipulação, os treinadores que me ajudaram também. E principalmente a Deus, que me deu forças para chegar até aqui."