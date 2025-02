Rodriguinho pensou em partir para cima de Davi no BBB: 'Deus me segurou'

O cantor Rodriguinho falou sobre sua participação no BBB 24 em entrevista ao programa Camarote do Chico Barney e disse que pensou até mesmo em partir para cima de Davi Brito enquanto estava no reality, declarando que já estava em seu limite com seu adversário no jogo.

Esse dia eu achei que eu ia fazer uma besteira. Porque acabou o negócio da geleia. Eu fiquei nervoso e fui tomar banho. Aí ele começou a gritar com o Buda. Eu falei, se ele vier aqui, vai ser agora. Vai ser agora. E ele veio na minha direção. Eu acho que eu ia para cima, brigar mesmo. Eu estava no meu limite. A geleia foi o limite total.