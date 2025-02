Rapper indígena detona piada de Bruna Luoise: 'Seu humor é ruim’

A influenciadora digital Katú Mirim criticou uma fala de Bruna Louise sobre indígenas.

O que aconteceu

Em participação no programa de Virginia Fonseca, a humorista fez uma piada indevida relacionada a indígenas. "Vi o orçamento dos espelhos da minha casa. Eu juro pra vocês, a arquiteta me entregou um papel, eu fiquei parada, olhando o orçamento dos espelhos. Ela falou: 'Bruna, você tá bem?'. E eu falei: 'Não, eu tô refletindo'. Gente, eu juro pra vocês... Eu falei: 'Isso aqui é só em espelho? Porque, assim, se o preço do é isso, eu entendo os índios terem entregado o Brasil para Portugal", disparou a comediante.

A influencer, então, postou um vídeo em suas redes sociais repercutindo a fala de Bruna Louise. "Que fala problemática, que desserviço. Como que você pode, colega, chamar isso de piada? Que desserviço. Mas, assim, eu vou te explicar uma história - a verdadeira história -, rapidinho. Porque essa história que você está fomentando é pela visão dos genocidas, dos colonizadores, eles que falaram isso, não os povos indígenas", desabafou Katú Mirim.