Rafael Cardoso abre o jogo sobre depressão: 'Horrível'

Rafael Cardoso, 39, abriu o jogo sobre sua luta contra a depressão.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, o ator contou como lida com a doença, que afeta milhões de pessoas de todo o mundo. "Hoje de manhã, tô em jejum, correndo. Mas lembrando que ontem eu não queria, tava lá… Depressão é f*da, gente. [Para] quem não sabe, a depressão vai e vem, mistura com um monte de coisas. A gente acha que está no passado ainda e não vive o presente", disse Rafael.

O artista ainda deu apoio para quem está com depressão. "É horrível! Mas, ó, se tá cansado, tá nessa? Tem que fazer alguma coisa, tem que levantar. Eu sei que não é fácil, mas é só levantar do caixão que o velório acaba. Não é fácil, ontem eu tava lá no velório. Ontem foi difícil, foi um dia mais complicado, veio tudo o que a gente está passando na vida, mudanças, tudo".