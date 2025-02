Nando Cunha diz que foi abandonado pela ex por falta de dinheiro

Nando Cunha, 58, afirmou que foi abandonado pela ex por falta de dinheiro.

O que aconteceu

O ator gravou um vídeo para as redes sociais desabafando sobre o fim do relacionamento. "Estava vivendo uma tristeza profundo por conta de um relacionamento que acabou. A pessoa que estava comigo cansou. Eu sou um homem preto, de 58 anos, não sou um padrão de beleza. Nunca sei se a pessoa não está comigo porque quer está com o Fernando ou com o Nando Cunha", disse.

Ele conta que foi abandonado em um momento em que estava sem trabalho e com dificuldades financeiras. "Foi muito difícil para mim. Foi uma pessoa que eu ajudei muito e largou a minha mão num momento muito ruim, que eu estava sem trabalho, sem dinheiro. É muito fácil largar a mão de uma pessoa quando ela está frágil, vulnerável, falida", afirmou.