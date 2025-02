Morre cineasta Cacá Diegues, aos 84 anos, no Rio de Janeiro

Cinema Novo

Diegues foi um dos líderes do movimento que ficou conhecido como Cinema Novo, juntamente com Glauber Rocha, Leon Hirszman e outros grandes nomes. Ele também comandou curtas pioneiros com David Neves e Affonso Beato.

Primeiros longas-metragens do diretor, como "Ganga Zumba" (1964), "A Grande Cidade" (1966) e "Os Herdeiros" (1969), refletem o período. Durante a ditadura militar, ele viveu na Itália e na França.

Cacá Diegues apresentou "O Grande Circo Místico" em Cannes Imagem: Emma McIntyre/Getty Images

Após retornar ao Brasil, dirigiu filmes como "Quando o Carnaval Chegar" (1972) e "Joanna Francesa" (1973). "Xica da Silva" (1976) foi um de seus maiores sucessos, marcando a abertura política.

Com o fim da ditadura, Diegues criou a expressão "patrulhas ideológicas". Ele também realizou filmes como "Chuvas de Verão" (1978) e "Bye Bye Brasil" (1980). Em 1981, foi membro do júri do Festival de Cannes. Em 1984, dirigiu "Quilombo".