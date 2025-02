'Sangrenta e mais gay': elenco de 'Yellowjackets' expõe evolução da série

A história se passa no Canadá, mas um dos atores de "Yellowjackets" é filho de brasileira e já até representou o Brasil na patinação no gelo. Kevin Alves, que vive Travis no programa, tem mãe brasileira e pai português, o que significa que até consegue arranhar o idioma, com um pouco de sotaque. Antes da atuação, ele fez história ao representar o país tropical na patinação artística.

Kevin Alves deixou em aberto a possibilidade de interpretar um descendente de brasileiros, assim como fez Kaya Scodelario, em "Senna". "Na verdade, houve uma época em que isso quase aconteceu. Aquilo não rolou, mas quem sabe no futuro", falou o ator.

A terceira temporada de "Yellowjackets" será transmitida semanalmente, às sextas, no streaming Paramount+.