Mãezona: Clarice pisa em Juliano para ajudar Beatriz em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (14) de "Garota do Momento" (Globo), Carmem conta a Beatriz que a casa do orfanato foi vendida. Em seguida, Juliano revela a Maristela que comprou o imóvel de Petrópolis.

Assim que sabe quem é o verdadeiro comprador da casa, Beatriz surta. A mocinha diz não aceita ser inquilina de Juliano.

Indignada com a situação, Clarice afirma que só voltará para o marido se ele doar o imóvel para Carmem.