Lula lamenta morte de Cacá Diegues: 'Conquistou a atenção de todo o mundo'

O presidente Lula utilizou as redes sociais para lamentar a morte do cineasta Cacá Diegues, nesta sexta-feira (14). O diretor de filmes como "Xica da Silva", "Tieta do Agreste" e "Deus é brasileiro" morreu na madrugada da sexta.

O que aconteceu?

Lula publicou uma nota oficial apontando as colaborações culturais de Cacá. Na nota de pesar, o presidente afirmou que o diretor "levou o Brasil e a cultura brasileira para as telas do cinema e conquistou a atenção de todo o mundo".

Lula apontou que os filmes de Cacá Diegues "mostram muito bem nossa história, nosso jeito de ser, nossa criatividade". O petista celebrou o legado que o diretor deixou para trás e ofereceu seus sentimentos.