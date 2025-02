Kéfera mostra mudanças no corpo após 4 meses; veja antes e depois

Kéfera Buchmann, 32, publicou em suas redes sociais fotos de sua transformação corporal.

Kéfera mostrou as transformações no seu corpo após quatro meses de dieta e exercício. De 17 de outubro de 2024 a 11 de fevereiro de 2025, os stories publicados no Instagram mostram o foco da influenciadora na vida fitness.

Como parte de seu conteúdo das redes, ela compartilha detalhes de seu processo. Nas publicações, Kéfera fala sobre cuidados com o corpo e os resultados que obteve ao longo do tempo.

Kéfera disse que teve que mudar a alimentação para conquistar as novas curvas. Além dos treinos, a transformação também envolveu uma dieta, trocando o bulking - que busca o ganho de massa muscular - pelo cutting - que foca em uma escultura corporal mais "sequinha".

Kéfera mostra sua dedicação comparando fotos tiradas em janeiro e dezembro de 2024. "Só para quem malhou o ano inteiro", escreveu na legenda.