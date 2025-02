Justiça nega pedido de prisão de Eduardo Costa por ofensas a Fernanda Lima

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão do cantor Eduardo Costa, 46, no caso que envolve ofensas feitas pelo cantor contra a apresentadora Fernanda Lima, 47.

O que aconteceu

Determino que ele seja intimado para se apresentar à Central de Penas e Medidas Alternativas, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para a escolha da instituição conveniada com o Tribunal de Justiça do RJ onde deverá o apenado cumprir a sua pena

diz um dos trechos de decisão da juíza Maria Tereza Donatti do 4º Juizado Especial Criminal

Ministério Público havia pedido a prisão do artista após descumprimento de sentença. O músico foi condenado a prestação de serviços comunitários em queixa-crime movida pela apresentadora Fernanda Lima. À época, o cantor recorreu da sentença, chegando a apelar para o STF (Supremo Tribunal Federal), mas sem sucesso.