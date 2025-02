Jojo é alvo de novo processo por suposta agressão a colega de faculdade

Reportagem também encontrou em contato com a assessoria de Jojo, mas não obteve retorno até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Cantora foi vista em uma discussão acalorada com Gabriela, em 2024, no campus da faculdade Estácio. Na ocasião, Jojo chegou a ser acusada de dar um tapa no rosto da colega.

À época, a famosa usou as redes sociais para negar a agressão. "Está lá o pessoal da supervisão, que estava presente, para comprovar esse acontecimento. Muito menos ameacei, porque não sou uma mulher e ameaça", disse.

Jojo explicou que o desentendimento teria começado quando percebeu que a colega estava falando dela em um grupo de trabalho da faculdade. "Não devo satisfação nem para ela nem para ninguém, se vou ou não vou [para a faculdade]. Elas viraram fiscais? Ela se armou para mim e aconteceu o que está no vídeo, mas não agredi ela em momento nenhum", completou.