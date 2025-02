'Jogo liso', diz Saryne sobre promessa de Gracyanne para Diego no BBB 25

Diego Hypolito está no Paredão do BBB 25 como punição da Prova do Líder. Ele foi presenteado com um envelope por Maike, que lhe deu essa consequência. Este foi um dos temas debatidos por Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash desta sexta-feira (14).

Em uma conversa com Gracyanne Barbosa, o ex-ginasta falou sobre quem gostaria de enfrentar na berlinda: Maike. Ele também falou sobre poder puxar Renata para o Paredão, e a esperança de que a casa vote em Eva —no entanto, a sister venceu a Prova do Líder depois de 12 horas de resistência. Hypolito ainda afirmou que não pretende continuar mantendo Diogo como seu alvo.

A musa fitness, que tem sido vista pelo público como "falsiane" por seu comportamento com Diego (que é amigo dela fora da casa), prometeu que votaria com o ex-ginasta para protegê-lo no Paredão.