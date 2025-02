Gaules e Lett anunciam fim do noivado em live stream: 'Não é falta de amor'

O streamer Gaules, 41, e a influenciadora Lett, 25, confirmaram o término do relacionamento amoroso de sete anos.

O que aconteceu

Eles anunciaram a separação por meio de uma transmissão ao vivo. Segundo o agora ex-casal, a decisão de pôr fim ao romance foi tomada em comum acordo e não abalou a relação deles como amigos. "Queríamos deixar claro que dá para fazer isso da forma correta, somos privilegiados porque não teve briga, a gente nunca brigou, não teve traição, não teve nada em relação a isso", disse Gaules.

Lett atribuiu a ruptura do namoro à fase difícil que enfrenta atualmente em sua luta contra a depressão. "Sabemos que o Gau não merece estar com alguém pela metade - e, neste momento, eu estou pela metade. Não consigo entregar para ele 100% do que ele merece, porque não estou bem. Eu preciso me cuidar, me reencontrar e ter amor-próprio, para depois amar uma pessoa."