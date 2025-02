Vontade de ir ao banheiro faz Guilherme abandonar Prova do Líder no BBB 25

Na madrugada desta sexta-feira (14), Guilherme abandonou a quinta Prova do Líder do BBB 25 após seis horas de resistência.

O que houve

O brother vinha se queixando de dores e, em conversa com os colegas que ainda estavam na disputa, revelou estar com uma grande vontade de ir ao banheiro. "Estou me tremendo todo", disse em um dos momentos que reclamou. "Ele está se cagando", brincou Vinicius ao notar o desconforto do adversário.

