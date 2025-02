BBB: Gêmeos e Renata estão na Xepa após quebrarem regras na Prova do Líder

Na noite desta quinta-feira (13), a Prova do Líder do BBB 25 teve um início conturbado, com três participantes sendo eliminados antes mesmo da disputa começar. João Pedro, João Gabriel e Renata descumpriram regras estabelecidas previamente pelo apresentador Tadeu Schmidt e, como consequência, foram enviados para a Xepa.

O que houve

Antes do início da prova, Tadeu Schmidt explicou que, a partir da exibição do vídeo com as regras no telão, os brothers não poderiam mais ir ao banheiro. No entanto, João Gabriel e João Pedro desobedeceram a norma e foram ao banheiro, o que resultou em sua eliminação imediata da prova. Renata, por sua vez, foi até o quarto e aplicou colírio nos olhos, o que também era proibido.