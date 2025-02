Fora da TV, ex-Malhação parabeniza esposa pelo Valentine's Day: 'Amor bom'

Guilherme Berenguer, 44, parabenizou a esposa, Bianca Cardoso, pelo Valentine's Day - versão norte-americana do Dia dos Namorados, celebrada nesta sexta-feira (14).

O que aconteceu

O ex-ator publicou uma galeria de fotos românticas e divertidas ao lado da amada, com quem vive em Los Angeles. "Feliz Valentine's Day! Aqui nos Estados Unidos, hoje é o Dia dos Namorados! Então, pra você que tem um amor, aproveite o dia com muita diversão, paixão e, claro, leva a gata pra dar um rolê! Afinal, amor bom é aquele que se celebra todos os dias!", escreveu Guilherme na legenda do post, no Instagram.

Os pombinhos são casados há 16 anos. Eles começaram a namorar em 2007, subiram ao altar em 2009 e hoje são pais de duas crianças: Sebastian, 11, e Rebecca, 8.