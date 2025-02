O filme que levou Fernanda Torres a vencer Cannes, mas que ela não gosta

Fernanda Torres e Thales Pan Chacon em 'Eu Sei que Vou te Amar' Imagem: Divulgação

Fernanda Torres tinha apenas 19 anos quando estrelou o filme. Antes desse trabalho, a filha de Fernanda Montenegro havia se destacado nos filmes "Inocência" e "Marvada Carne".

A artista indicada ao Oscar revelou não gostar de "Eu Sei que Vou te Amar". A revelação foi feita durante entrevista à Interview Magazine, enquanto conversava com a vencedora do Oscar Jessica Chastain.

Eu não gosto desse filme. Eu amo o diretor [Arnaldo Jabor] e outros filmes que ele fez, mas não este Fernanda Torres

Fernanda Torres e Thales Pan Chacon em "Eu Sei que Vou Te Amar" (Arnaldo Jabor, 1986) pic.twitter.com/majUYKfAla -- Cinembra (@cinembra) January 27, 2024

Com Sonia Braga no júri, Cannes indicou "Eu Sei que Vou te Amar" a Melhor Filme e Fernanda Torres a Melhor Atriz. A brasileira dividiu o prêmio com a atriz alemã Barbara Sukowa ("Rosa Luxemburgo").