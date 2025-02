Ex-participantes voltam ao BBB na próxima segunda; entenda

Os escolhidos foram três ex-BBB's que sabem bem o que é se colocar em um Sincerão: Babu Santana (BBB 20), Fernanda Bande (BBB 24) e Arthur Aguiar (BBB 22). Eles serão responsáveis por definir as consequências que os participantes vão receber a cada rodada do Sincerão.



Na dinâmica desta segunda, cada jogador deverá escolher um adversário para desafiar. O participante da vez deverá chamar o seu rival para o duelo, posicionando-se sob uma base. Se não for bem-sucedido em seus argumentos, este poderá receber o título de "pipoqueiro", levando, assim, uma punição. Mas se "mandar bem", o seu oponente é quem sofrerá a consequência, recebendo, na base oposta, a sua punição. Os convidados do júri estarão assistindo ao Sincerão na sala da casa, sem que sejam vistos pelos brothers, e caberá a eles decidir quem "pipocou" e quem "mandou bem" a cada rodada.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

0:00 / 0:00 Siga o Splash no