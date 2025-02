Elegante, Fernanda Torres corrige entrevistadores em campanha do Oscar

No mesmo bate-papo com Chastain, Fernanda abordou outros assuntos. Como o fato de já ter se arrependido de seguir a carreira artística devido a dependência de convites para poder trabalhar.

'Fui a primeira'

Fernanda Torres no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara Imagem: Presley Ann/Getty Images for DAOU Vineyards

Quando foi homenageada no Festival de Santa Bárbara, Torres precisou corrigir Dave Karger. Na ocasião, a brasileira participou de um painel e o apresentador sugeriu que Salles teria trabalhado primeiro com sua mãe, Montenegro, mas ela negou.

"Eu trabalhei com ele antes, sorry, fui a primeira", disse Fernanda com bom humor. Karger se desculpou e disse que a atriz poderia corrigi-lo pela gafe. "Me corrija, por favor".

Antes de Salles trabalhar com Montenegro em "Central do Brasil" (1998), o diretor trabalhou com Torres no filme "Terra Estrangeira" (1995).