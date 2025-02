Emparedado, Diego Hypolito desabafa no BBB 25: 'Medo de sair'

Maike, em uma tentativa de tranquilizá-lo, destacou sua força dentro do jogo e sua credibilidade como ex-atleta. "Você não vai sair não. Você é um cara muito forte. Não só por você ter sido atleta, porque isso é a maior credibilidade que existe. É diferente de ser cantor, ator, atriz. Atleta tem muito mais credibilidade", afirmou Maike.

Mesmo com o apoio do colega, Diego demonstrou preocupação com a resposta do público. "Mas o público daqui não é o público do esporte", ponderou.

Maike seguiu incentivando o amigo e ressaltou sua trajetória de vida. "Mas você tem sua história de vida, que é muito forte", reforçou o nadador.

BBB 25 - enquete UOL: após eliminação de Gabriel, quem é o favorito para vencer o programa? Aline Fábio Rocha/Globo Camilla Fábio Rocha/Globoplay Daniele Hypolito Globo/Fábio Rocha Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha Diogo Almeida Globo/Fábio Rocha Eva Globo/ Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha Guilherme Globo/Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha João Pedro Globo/Fábio Rocha Joselma Globo/Fábio Rocha Maike Globo/Fábio Rocha Mateus Fábio Rocha/Globo Renata Globo/Fábio Rocha Thamiris Fábio Rocha/Globo Vilma Globo/Fábio Rocha Vinicius Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo