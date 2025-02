Diego diz que prefere mirar em sister do que puxar Maike ao Paredão

Em conversa com Joselma, o atleta afirmou que focaria em Renata. "Tenho medo, do jeito que eu sou afrontoso, ainda vou acabar não puxando o Maike. Se eu puder puxar, vou puxar a Renata, porque eu não concordo com as atitudes. Eu sigo muito meu coração, Dona Delma".

Garantindo que Maike tem um bom coração e apenas está perdido no jogo, Diego analisou Renata. "Se eu boto o Maike por conta da raiva, eu não vou estar sendo coerente. Se eu sentir que é o ideal a ser feito, eu vou fazer isso, mas não vejo isso".

Eu vejo a Renata tendo coisas que me incomodaram. E a Eva tem coisas também que não gosto. É como se ela fosse advogada da Renata. E nesse momento de jogo a pessoa mais fraca da casa continuo achando que é o Maike. Olhando de fora, acho porque ele não tem embate com ninguém

