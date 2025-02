De calcinha e sutiã, Sabrina Sato filosofa sobre autoconfiança: Todos dias

Sabrina Sato, 44, incendiou as redes sociais nesta sexta-feira (14) ao posar de calcinha e sutiã para seus seguidores.

O que aconteceu

Na legenda do post, ela propôs uma reflexão sobre a autoconfiança feminina. "Sentir-se confiante é uma escolha que pode ser feita todos os dias", escreveu a jurada do programa The Masked Singer Brasil (Globo).

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à beleza de Sabrina. "Te amo!", derreteu-se um internauta. "Chocada com esse corpo", admitiu outra. "Musa que amamos", definiu uma terceira.