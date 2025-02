Dantinhas sobre prova ser cancelada no BBB: 'Torcida que não aceita perder'

Eva venceu a última Prova do Líder no Big Brother Brasil 25 e causou dúvidas nas redes sociais se a prova seria cancelada por uma situação na prova. No Central Splash desta sexta-feira (14), Dantinhas afirmou que a disputa não deve ser anulada, e isso é coisa da torcida que não aceita perder.

Big Brother sempre tem isso, o povo querendo o VAR, pedindo para cancelar. Não tem que cancelar, mostraram o VAR, eu vi o vídeo e a moeda, numa jogada, ela rolou até ali.