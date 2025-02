Danni Suzuki sobre noivado com Ricardo Pereira: 'Me traía bastante'

Danni Suzuki, 47, relembrou seu antigo relacionamento com o também ator Ricardo Pereira, 45.

O que aconteceu

Na época, ambos estavam no auge de suas carreiras, emendando novelas na Globo. Foram dois anos de relacionamento, e, de acordo com a atriz, o noivado foi marcado por muitas traições da parte do ator.

Os dois chegaram a morar juntos, mas a atriz disse que Ricardo a "traía bastante". "Ele me traía bastante. Era falta de maturidade nossa também. A gente noivou muito rápido e foi logo morar junto. Quando ele veio de Portugal para fazer novela aqui, virou o galã do momento, o grande galã. A mulherada caía em cima", contou a atriz no podcast Papagaio Falante.