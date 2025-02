Christina Rocha nega convite, mas não descarta voltar ao SBT

Christina Rocha, 67, está em alta com o programa Arrocha, Christina, no Kwai. A apresentadora abriu 2025 envolvida no universo dos realities shows, até aparecendo na Globo para falar do BBB 25, mas seu nome está na pauta do SBT para um retorno para comandar o Casos de Família.

Splash acompanhou um dia de gravação do Arrocha, Christina, a convite do Kwai. Em contato com a reportagem, a apresentadora abriu o coração para falar do "novo momento" de vida, tratou de negar o convite da emissora de Silvio Santos, mas deixou portas abertas para ouvir projetos.