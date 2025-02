Chico: Gêmeos e Renata descumprem regra do BBB, e Globo erra ao não punir

Antes mesmo do início da última Prova do Líder do BBB 25, vencida por Eva, Renata e os gêmeos João Gabriel e João Pedro, foram eliminados. Eles descumpriram as regras apresentadas por Tadeu Schmidt e não participaram da disputa. Este foi um dos temas discutidos por Chico Barney e Bárbara Saryne do Central Splash desta sexta-feira (14).

Após Tadeu explicar as regras da prova e pedir aos participantes que permanecessem na sala, os gêmeos saíram para usar o banheiro, enquanto Renata foi para o quarto usar colírio. A produção do programa optou pela desclassificação dos três da prova, com direito a uma bronca nos irmãos.