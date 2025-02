Chega ao fim o namoro de Patrícia Ramos com jogador de futebol

Patrícia Ramos e o atleta assumiram o namoro em junho de 2024, no Dia dos Namorados. Na ocasião, Patrícia também respondeu uma caixinha de perguntas dos seguidores, explicando o motivo de não querer dar mais detalhes do namoro: "Amiga, não me leve a mal. Eu não vou botar o currículo dele aqui, eu não vou expor a vida dele em detalhes, como a gente se conheceu, etc., e, não me interpretem mal, tá? É porque eu não sinto vontade mesmo".