Cacá Diegues será velado na Academia Brasileira de Letras

Cacá Diegues, que morreu nesta sexta-feira (14) aos 84 anos, será velado no sábado (15).

Velório será na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. A despedida acontece a partir das 9h. A ABL fica na avenida Presidente Wilson, 203, no bairro do Castelo, no centro do Rio.

À tarde, o corpo será cremado. A cremação acontecerá no Caju, na Zona Portuária.