Cacá foi diretor dos filmes 'Deus é Brasileiro' e 'Xica da Silva'; relembre

Com Antônio Pitanga no papel-título, o filme retrata a vida do líder do Quilombo dos Palmares, Ganga Zumba. Baseado no livro homônimo de João Felício dos Santos, tem música de Moacir Santos e interpretação de Nara Leão.

O longa mostra o nordeste brasileiro, entre os séculos 16 e 17, quando alguns escravizados de um engenho de cana-de-açúcar tramam uma fuga para o Quilombo dos Palmares, uma comunidade de negros fugidos da escravidão, na Serra da Barriga. Entre eles, encontra-se o jovem Ganga Zumba, futuro líder daquela república revolucionária, a primeira de toda a América.

