Fundador do Cinema Novo, Cacá Diegues era 'íntimo de Cannes'

Cinema Novo foi o principal movimento do cinema brasileiro nos anos 1960, criticando a imitação das obras de Hollywood. Cineastas buscavam retratar a realidade do Brasil nas telas, dispostos a subverter tanto a maneira de realizar os filmes quanto a forma de pensar as relações entre cinema e sociedade.

Cinema virou fator de identidade nacional, ligado à cultura e à maneira brasileira de encarar o mundo. Brasil passou a se ver refletido nas telas de cinema, como um país pobre, de grandes contrastes sociais, convivendo com a fome, a miséria e a violência.

Realidade nordestina, problemas urbanos, a violência, a cultura de massas e a marginalidade eram as principais inspirações para os filmes da época. Além do jagunço e do retirante, entraram em cena figuras como o operário, o imigrante, o marginal, o intelectual e o cidadão de classe média.