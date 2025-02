Bianca Censori estaria 'traumatizada' após divórcio de Kanye West

Bianca Censori estaria "traumatizada" após a suposta separação de Kanye West.

O que aconteceu

Muitos fatores teriam pesado na decisão de por um ponto final no relacionamento. A gota d'água, no entanto, teria sido as publicações sexistas, homofóbicas e antissemitas feitas pelo rapper. Segundo o Daily Mail, isso levou a arquiteta ao "limite" no relacionamento.

Outro acontecimento decisivo foi a aparição de Bianca com um vestido completamente transparente no Grammy. De acordo com rumores, a australiana se sentiu insegura a seguir em frente com o plano, mas foi incentivada pelo rapper.