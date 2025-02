Eva coloca Vitória, Mateus, Thamiris, Camilla e Gracy no alvo do Paredão

Eva disse que seu jogo é baseado na reciprocidade e, por isso, colocaria na mira pessoas que votariam nela.

As pessoas que de certa forma já me ameaçaram ou votaram em mim, ou farão futuramente serão os meus alvos. Eva

Suas escolhas foram: Vitória, Mateus, Camilla, Thamiris e Gracyanne.

