BBB 25: Maike e Aline são eliminados da 5ª Prova do Líder

Maike e Aline foram eliminados da quinta Prova do Líder do BBB 25 (Globo), que é de resistência.

O que aconteceu

Maike e Aline não apertaram os sensores no tempo indicado. Os dois sortearam consequências: Maike deveria indicar uma pessoa para deixar a Prova do Líder e escolheu Diego; já Aline não participará na próxima Prova do Anjo.