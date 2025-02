BBB 25: Joselma esclarece polêmica envolvendo divisão de comida de Aline

Diego: "Como que foi a real verdade sobre isso?".

Joselma: "Ela estava ali com o Diogo. Não sei se ela estava cansada, a bichinha, né? Aí ela não levantou para dizer tipo 'eu vou lá lhe mostrar'. Aí não me mostrou. Até a Gra ficou chocada e disse 'Poxa, dava para ela ter levantado e ter dito vou lhe mostrar, dona Joselma'. Depois de um tempo, ela: 'Eu lhe dou um pedaço de doce. Quer ovo?'. Eu falei: 'Não, minha filha, só um pedacinho de doce'. E depois, quando ela entrou, eu perguntei [quais alimentos podia comer] e ela me mostrou. Foi só isso".

