Após polêmica com Karla Sofía Gascon, Netflix cogita checar redes de atores

Será que isso se tornará um procedimento padrão daqui em diante? Acho que o time fez um trabalho incrível na campanha de 'Emilia Pérez' e acredito que este caso está levantando questões e levando muitas pessoas a repensarem , comentou.

Existem discussões internas sobre o tema. "Vamos realmente monitorar as redes sociais de milhares de pessoas ao redor do mundo, todos os dias, considerando a quantidade de filmes e séries originais que licenciamos e coproduzimos?", questionou, em participação no The Town Podcast, comandado pelo jornalista Matt Belloni.

Acho que isso extrapola, na prática, o que tudo isso significa. São perfis pessoais dessas pessoas. Mas, sem dúvida, a situação levanta esses questionamentos ", declarou.

Bajaria lamentou que a polêmica tenha desviado o foco do filme. "É uma pena para as pessoas incríveis que trabalharam nesse projeto maravilhoso. Se olharmos para as indicações e os prêmios que 'Emilia Pérez' já recebeu, é triste. Isso desviou a atenção de tudo isso e acabou sequestrando a conversa sobre o incrível Jacques Audiard. Também é lamentável para Zoe Saldaña e Selena Gomez, que passaram seis meses promovendo o filme e viram a situação explodir dessa forma", concluiu.