Anya Taylor-Joy treinou com militares da Lituânia para 'Entre Montanhas'

"Entre Montanhas" apresenta uma nova fase do diretor Scott Derrickson, conhecido por comandar filmes como "Telefone Preto" (2021) e "Doutor Estranho" (2016), além de "A Entidade" (2012) , considerado um dos filmes mais apavorantes da história do cinema.

O novo longa mistura terror, romance e ação; tudo isso com protagonistas estelares: Anya Taylor-Joy ("Furiosa") e Miles Teller ("Top Gun 2").

A produção acompanha dois agentes, a lituana Drasa (Taylor-Joy) e americano Levi (Teller) separados por um desfiladeiro. Uma missão misteriosa leva ambos a passarem um ano confinados em torres de guarda para inibir o que existe no buraco de sair. Eles são proibidos de fazer contato um com o outro, mas burlam as regras e começam um relacionamento à distância.