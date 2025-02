Aline diz que sister está 'minando' casa contra ela no BBB 25: 'Loucura'

Se ela já foi realmente fazer isso, é porque ela já tá querendo virar a casaca para o meu lado. Tipo assim 'Aline é uma opção de voto'. Porque ela não engoliu o fato de a gente ter votado nela. Aline

Aline ainda reforçou que já ouviu a sister falando de Diego e Dani com outros brothers, mas não repassou. "Isso eu não comentei com ninguém (...) Era a fase que estavam metendo o pau neles dois, porque depois virou best friend forever."

A sister finalizou. "Sempre tento entender tudo o que ela fala para mim da melhor maneira possível, porque é uma pessoa que já tenho carinho, mas tem coisa que tenho que abrir o olho".

