Alexandre Correa se manifesta sobre pedido de prisão por atraso de pensão

Alexandre Correa, 53, se manifestou sobre os rumores de que a Justiça de São Paulo teria decretado sua prisão pelo atraso no pagamento de pensão alimentícia de seu filho com Ana Hickmann, 43 — os dois são pais de Alezinho, 10.

O que aconteceu

Correa deve dois meses de pagamento de pensão alimentícia ao filho, no total de R$ 9 mil. De acordo com o portal Leo Dias, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o empresário quite o débito em até três dias ou ele poderá ser preso. Splash apurou que os atrasos são referentes ao meses de janeiro e fevereiro de 2025.

Empresário se manifestou sobre a notícia e afirmou que ainda não foi notificado da decisão do TJSP. "Para minha surpresa, estão tentando pela quinta vez decretar a minha prisão. Eu desconheço os fatos, não fui notificado de nada", declarou em seu perfil no Instagram na tarde desta sexta-feira (14).