À Variety, Fernanda Torres afirma que EUA patrocinaram ditadura no Brasil

Fernanda Torres, 59, destacou o teor político do filme "Ainda Estou Aqui", durante uma entrevista à revista Variety, considerada uma das publicações mais relevantes dos EUA.

O que aconteceu

Seguindo com a divulgação do filme, a atriz brasileira participou do podcast da revista Variety. Após ganhar alguns prêmios como o Globo de Ouro, Fernanda Torres ainda concorre na categoria de melhor atriz no Oscar 2025.

Durante a entrevista, a artista reforçou a mensagem social por trás do filme de Walter Salles. Mesmo que o público estrangeiro enxergue apenas um drama histórico, ela fez questão de destacar, que para os brasileiros, o longa-metragem toca em feridas que ainda estão abertas.