'Xingo em casa', diz irmão de Dani e Diego Hypolito sobre Gracyanne no BBB

Pior que a Daniele gosta dessas coisas. Não é legal a gente vê ela sendo mais uma vez voltada para alguma situação, mas também tem o lado bom do jogo, né? Porque ela voltou um pouco p*ta da cara.

É bom ela acordar para jogar mais também. Eu acho que o BBB é isso, né? Então, assim, são situações que você tem que lidar diariamente. E, se fosse eu, sairia dali mentindo, falando que voltei por causa de votação do público. Eu inventava alguma mentira para mexer no jogo.

Mesmo após a performance não muito positiva no Power Couple, Edson diz que Daniele demonstrou empolgação para encarar o BBB 25.

A Daniele é contida também, ela não expressa quando está tão feliz, está tão triste, ela segura muito as emoções dela. Mas ela estava empolgada, porque um programa é diferente, né?

No outro ela estava com o marido. Agora ainda com o Diego, o Diego não deixa ela quieta, perturba ela (risos). Eu acho que é um pouquinho diferente. Briga, defende...

Edson Hypolito

