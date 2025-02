'Volta por Cima': Jin recebe visita inesperada no palco do Caldeirão

Durante a gravação do programa, os dois acabam sendo surpreendidos. Mion fala do sucesso da live com Jin para arrecadar dinheiro para o tratamento de Hana (Sharon Cho) e chama a atriz do k-drama no palco.

De repente, Hana surge no palco do Caldeirão. Jin e Tati reagem incrédulos ao reencontro.

Ao agradecer pelo apoio do colega, Hana surpreende mais uma vez Jin com um beijo. A cena está prevista para ir ao ar no capítulo do dia 22 de fevereiro.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Jin ou Nando: com quem Tati deve ficar no final de 'Volta por Cima'? Jin (Allan Jeon) Manoella Mello/Globo Nando (João Gabriel D'Aleluia) Reprodução/Globo Nenhum dos dois, Tati merece ficar sozinha Reprodução/Globo