Produção do BBB se descuida e vaza áudio ironizando Daniele Hypolito

Na madrugada desta quinta-feira (13), um deslize da produção do BBB 25 resultou no vazamento de um áudio durante a transmissão ao vivo pelo Globoplay. O comentário, feito nos bastidores, ironizava a dificuldade de Daniele Hypolito em completar um desafio no Quarto Barrados no Baile.

O que houve

Daniele foi vetada da Festa do Líder por João Gabriel e enviada ao "Barrados no Baile". A dinâmica trata-se de um quarto especial onde os participantes precisam cumprir desafios para conquistar o direito de sair e curtir a festa. No caso da ex-ginasta, a tarefa era montar um quebra-cabeça e só após concluí-lo ela poderia deixar o local e se juntar aos colegas.