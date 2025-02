Tadeu Schmidt ironiza brothers do BBB 25: 'Aproveitar esse clima bom'

O apresentador já havia chamado atenção do elenco na última segunda-feira (10).Na ocasião, eles sorriram durante um Sincerão e o apresentador reforçou que "não havia nada de engraçado".

Além do Resta Um, o programa de quarta-feira (12) trouxe o início da primeira Festa do Líder e a dinâmica do Barrado do Baile. O líder João Gabriel barrou Daniele Hypolito de participar de sua festa. Ela irá para o evento apenas se conseguir montar um quebra-cabeça de 3000 peças.

