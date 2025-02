Substituta de Bocardi, Sabina Simonato passou perrengues ao vivo na Globo

A repórter foi alçada à bancada do telejornal em 2017, quando começou a participar do Bom Dia São Paulo ao lado de Bocardi. Ela teve um posto parecido com o de uma "co-apresentadora", dividindo informações e apurações ao vivo no estúdio junto ao âncora. Os dois também protagonizaram muitos momentos descontraídos no ar.

Ela ganhou mais destaque com a saída de Gloria Vanique da Globo em 2020. Além das participações diárias, a comunicadora passou a assumir a apresentação do telejornal nas folgas e ausências de Rodrigo Bocardi. Vale destacar que, além do Bom Dia SP, Sabina também comanda o Bom Dia Sábado ao lado de Marcelo Pereira.

Perrengues ao vivo

Em 15 anos de Globo, Sabina Simonato já passou por alguns perrengues. Em junho de 2024, ela cometeu uma gafe ao vivo no Bom Dia SP e levou um "puxão de orelha" do então âncora Rodrigo Bocardi.

Na ocasião, Simonato falava sobre o trânsito em São Paulo, os dois se interromperam, ela tentou sair da tela de forma discreta, mas Bocardi não deixou sua saída passar despercebida. "Me deixou aqui sozinho com essa cara de paisagem. Paisagem é aquilo ali [a marginal], não eu", disse Rodrigo.

Na sequência, Sabina se retratou. "É, ficou feio mesmo essa minha saída". Bocardi tentou amenizar o climão. ""O que você quer? Você quer ir ou quer ficar? Você faz o que quiser", disse ele. "Que situação", falou a jornalista.