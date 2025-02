Saryne: Elenco do BBB 25 é trapaceiro, e Tadeu não soube conduzir dinâmica

Os brothers tinham que vetar a participação na Prova do Líder até chegar ao último da lista. No entanto, eles justificaram de forma branda o veto em seus colegas de confinamento. Para Saryne, isso foi mais uma prova de como eles trapaceiam nas dinâmicas, mesmo aquelas que são com resultados negativos.

O Tadeu, já sabendo que o elenco é trapaceiro, não soube conduzir a dinâmica da melhor maneira. Poderia ter dado uma cortada quando começou ali a troca de elogios. Ter falado: 'Não pessoal. Não é sobre isso'.

Bárbara Saryne

Chico: Globo tenta copiar A Fazenda e estraga 'Resta Um' no BBB 25

A produção do BBB 25 resolveu movimentar o jogo na noite de quarta-feira (12) com a dinâmica do 'Resta Um', uma inspiração em A Fazenda, reality da Record. No entanto, o resultado não foi dos melhores, segundo Chico Barney e Bárbara Saryne.

Na dinâmica, Camilla vetou Diogo de participar da Prova do Líder. O ator, por sua vez, cortou Gracyanne Barbosa da disputa.