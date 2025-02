Ney Matogrosso fica surpreso com Jesuíta Barbosa em 'Homem com H'

Ney Matogrosso se impressionou com a performance de Jesuíta Barbosa no filme "Homem com H".

O que aconteceu

A dupla assistiu ao filme juntos pela primeira vez. Eles participaram de uma sessão exclusiva que aconteceu em São Paulo nesta quinta-feira (13).

Além de Jesuíta como protagonista, o elenco também tem Jullio Reis e Bruno Montaleone. A produção chega aos cinemas no dia 1º de maio.